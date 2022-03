Vandsøgningshunde leder efter 16-årige Frederik i Helsingør

I jagten på den forsvundne 16-årige dreng afsøger Nordsjællands Politi havneområderne i Helsingør.

Politiet har været i gang med eftersøgningen, siden drengen blev meldt savnet lørdag eftermiddag. De har mandag fået assistance fra Søværnets Dykkertjeneste og vandsøgningshunde fra National Politihundetjeneste.

Det oplyser politiet på Twitter.

Også strømforskere fra Aarhus Universitet og Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet er hevet ind for at assistere Nordsjællands Politi i eftersøgningen.

Den 16-årige dreng forsvandt efter en bytur på Club Retro i Helsingør natten til lørdag.

Han forlod stedet omkring klokken 03.30. Efterfølgende er han set på overvågningskameraer i området, hvor han kortvarigt var i kontakt med en mand og en kvinde.

De tre fulgtes ad i retning mod Axeltorv, hvor de gik hver til sit. Politiet efterlyser parret.

Nordsjællands Politi har oplyst, at der ikke er grund til at tro, at drengen skulle have været udsat for en forbrydelse.

/ritzau/