Vanrøgt-tiltalt forældrepar var i kommunes søgelys i et årti

Mor og far har ikke set to døtre i mere end tre år. Forældrene er tiltalt for vanrøgt og seksuelle overgreb.

Familiebehandling, terapeuter, uanmeldte besøg, aflastning, udredninger og undersøgelser.

Listen over en families kontakt med kommunen er lang, og forløbet endte i december 2018 med en tvangsfjernelse af de tre yngste børn.

Tre et halvt år senere sidder børnenes mor og far på anklagebænken i Københavns Byret tiltalt for i årevis at have udsat børnene for vanrøgt og seksuelt misbrug.

I løbet af retssagens anden dag er det fredag kommet frem, at familien, der boede i et parcelhus på Amager, i hvert fald har været i kontakt med Tårnby Kommune i knap et årti forud for anbringelserne.

Der var årelange forløb med familiebehandling, aflastning og løbende besøg i hjemmet - både aftalt og uanmeldt.

I 2017 tog forholdet til kommunen ifølge den tiltalte kvinde en drejning.

- Det sidste halvandet år frem til anbringelserne hjalp de os egentlig ikke, men blev bare ved med at undersøge os. Det var hårdt, siger moren, der også fortæller om udredninger af børnenes diagnoser med ADHD og autisme.

Den 48-årige kvinde og 54-årige mand er tiltalt for at have udsat fire børn for en lang række overgreb både fysisk, psykisk og seksuelt fra januar 2010 og ni år frem.

Det skete ifølge anklagen i et uhumsk, beskidt og rodet hjem, hvor en søn og en datter også blev udsat for voldtægt af både deres mor og far i årevis.

Forløbet med kommunen kulminerede med en rapport om parrets kompetencer som forældre. Den var færdig i november 2018, og den 20. december blev familiens tre yngste børn anbragt i hver sin plejefamilie.

Det blev i rapporten blandt andet beskrevet, at moren havde svært ved at tage sig af børnenes hygiejne såsom bad og tandbørstning og ikke formåede at dæmpe konflikter.

I april det følgende år fik en række beskrivelser fra parrets dengang 8-årige søn til sin plejemor politiet til at gå ind i sagen.

Forældreparret blev anholdt og varetægtsfængslet, mens kvindens søn fra et tidligere forhold blev fjernet fra hjemmet.

Det tiltalte forældrepar, der nægter sig skyldig i alle anklager og siden er blevet løsladt, er tydeligt berørt af sagen.

Adspurgt hvornår hun senest har set sine børn, bryder kvinden sammen i gråd.

- Dem (navne på døtrene, red.) har jeg ikke set siden april 2019, siger hun, mens hun tørrer tårer væk fra kinderne og forklarer, at hun så sin yngste søn i september 2020.

Den ældste søn så hun i maj sidste år.

Den 54-årige mand har to døtre fra et tidligere ægteskab. Samværet med den yngste af dem blev stoppet i sommeren 2018.

Det skete, da der kom en underretning fra Dragør Kommune. Pigen havde fortalt, at hendes far havde sagt, at han ville slå familien ihjel.

Den 48-årige kvinde kan godt huske episoden.

- Han (faren, red.) fik noget antidepressiv, hvor han pludselig tog sig selv i at skrive indkøbsliste til almindelige dagligvarer og så remedier til at slå familien ihjel med.

- Det fortalte han til mig. Han trak sig og låste sig ind i campingvognen i haven og talte med psykiatrisk skadestue om det. Derefter skulle han lade være med at tage medicinen, forklarer kvinden i retten.

Sagen fortsætter frem til december.

