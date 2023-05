Vanvidsbilist kørte op over cykelstier i stjålet bil

Fyns Politi har onsdag morgen stoppet en vanvidsbilist, som kørte i en stjålet Porsche imod køreretningen ved Nyborg.

Det fortæller vagtchef Milan Holck Nielsen til Ritzau.

- Jeg kan ikke sige præcist, hvor meget. Men vi var i hvert fald over 150 kilometer i timen, siger han.

Ifølge vagtchefen skete det på landevej. Men flere steder var fartgrænsen på 60 kilometer i timen, fordi vejen gik igennem flere små byer.

Ingen er kommet alvorligt til skade i forbindelse med hændelsen. Men et køretøj blev påkørt, da bilisten forsøgte at køre fra politiet.

Ifølge vagtchefen kom en person lettere til skade i forbindelse med påkørslen.

- I det tidsrum er der jo morgentrafik, siger vagtchefen.

Fyns Politi har ikke endeligt taget stilling til, om vanvidsbilisten skal fremstilles i grundlovsforhør.

Ifølge Fyns Politi kørte det efter bilisten på en strækning, der gik fra Hjulbyvej i Nyborg til Marslev.

Turen endte på en mark, hvor chaufføren prøvede at løbe væk fra politiet.

Milan Holck Nielsen fortæller, at vanvidsbilisten ud over at køre imod køreretningen også kørte på cykelstien, da politiet satte efter vedkommende.

Politiet fik anmeldelsen klokken 07.27 onsdag morgen.

/ritzau/