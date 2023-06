Vanvidsbilist var ved at ramme to personer

En ung mand var natten til mandag ifølge Østjyllands Politi tæt på at køre to personer ned under farlig kørsel i det nordlige Aarhus.

Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi overvejer mandag formiddag, om en 19-årig mand, som politiet har anholdt i sagen, skal stilles for en dommer i Aarhus med krav om varetægtsfængsling.

- Han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 252, og dermed ryger vi op i det, der kaldes vanvidskørsel, fortæller kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen til Ritzau.

Paragraffen handler om på hensynsløs måde at udsætte andres liv for fare - blandt jurister kaldes bestemmelsen også for "forsætlig fareforvoldelse".

Begrebet vanvidskørsel blev særlig aktuelt inden for strafferetten i foråret 2021.

Betegnelsen som sådan er hverken at finde i straffeloven eller færdselsloven, men en række lovstramninger blev i 2021 lanceret under overskriften "Vanvidskørsel skal stoppes".

En af lovstramningerne betød blandt andet, at politiet kunne beslaglægge et køretøj, som blev standset i forbindelse med vanvidskørsel med henblik på senere konfiskation.

Med andre ord risikerer man at miste bilen - og dermed den værdi, den repræsenterer - hvis man kører særligt hensynsløst.

I sagen fra Aarhus N er den 19-åriges bil blevet beslaglagt.

Politiet forsøgte at få manden til at holde ind på Randersvej, men føreren valgte at fortsætte til butikscenteret Veri Center, hvor manden stak af til fods.

Det lykkedes dog for en hundepatrulje at finde frem til manden, som blev anholdt og sigtet.

