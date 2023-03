Var sat på pause: Døren åbnet for fire havvindmølle-projekter

Efter at de danske myndigheder i februar satte den såkaldte åben dør-ordning for havvindmølle-projekter i bero, oplyser Energistyrelsen mandag, at fire af projekterne får genoptaget sagsbehandlingen.

Der er tale om projekterne Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark.

En opgørelse fra Energistyrelsen har tidligere anslået, at de fire projekter potentielt kan generere mellem 520 og 760 megawatt. Danmark har i dag en kapacitet på 2300 megawatt.

Tidligere har to andre projekter også fået genoptaget deres sagsbehandling.

Ordningen blev sat i bero i februar. Ifølge de danske myndigheder er der opstået tvivl om, hvorvidt ordningen er i strid med EU's regler for statsstøtte.

Det er der ikke længere tvivl om ved de fire projekter, som mandag har fået grønt lys igen, oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Da de danske myndigheder i februar hev i håndbremsen, betød det, at 33 projekter blev sat i bero. De to, der tidligere blev sat i gang igen, var projekter, hvor der allerede var givet en etableringstilladelse.

De fire projekter, der mandag er startet op igen, adskiller sig fra de resterende 27 projekter, der er sat i bero, ved, at de allerede har fået en forundersøgelsestilladelse for flere år siden.

Åben dør-ordningen - støttefri havvind - er en model, hvor virksomhederne kan søge om at få tildelt havarealer uden betaling.

Til gengæld skal de selv stå for alle omkostninger til udvikling og opførelse af projektet.

I den danske energiindustri blev det modtaget med chok, da myndighederne satte åben dør-ordningen i bero.

Derfor modtages genoptagelse af de fire nye projekter med glæde hos blandt andre Dansk Industris vicedirektør Troels Ranis:

- Det er blandt andet Omø Syd-projektet, der i dag får o.k. til at køre videre.

- Projektet har været over ti år undervejs, og nu kan vi forhåbentlig snart begynde at se resultatet til glæde for lokalsamfundet, hvor cirka 350.000 huse kan se frem til at få grøn strøm i kontakterne, siger Troels Ranis.

Brancheorganisationen Green Power Denmark er dog stadig utålmodig med at få genstartet de 27 resterende projekter. Der er nemlig mange andre ting, der må vente på, at de kommer i gang igen ifølge administrerende direktør Kristian Jensen:

- 27 projekter venter stadig uden for døren. Der har de stået i over en måned.

- Virksomhederne er ellers klar til at etablere masser af havvind, så forbrugerne kan få billig, grøn el, og Danmark kan få gang i produktionen af grønne brændstoffer til fly og skibe.

