To varetægtsfængsles efter knivstikkeri i Esbjerg

En dommer ved Retten i Esbjerg har lørdag varetægtsfængslet to mænd i fire uger efter et knivstikkeri fredag.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie X.

Begge mænd nægter sig skyldige, og de ønskede ikke at udtale sig i retten ifølge politiet.

Natten til lørdag oplyste politiet til Ritzau, at en 27-årig mand var blevet ramt af knivstik i Esbjerg fredag aften.

I alt blev ni personer anholdt i sagen, men det var kun to - mænd på henholdsvis 20 og 23 år - som anklagemyndigheden lørdag bad om at få varetægtsfængslet i sagen.

Overfaldet skete på Frodesgade i centrum af Esbjerg. Politiet har tidligere oplyst, at offeret blev indlagt i kritisk tilstand.

Det fremgår ikke af udmeldingen på X, om den 27-åriges tilstand har ændret sig.

Den ene af de to mænd tog forbehold for at kære sin fængsling til landsretten, skriver politiet.

