Varevogn i alvorligt færdselsuheld - to er kommet til skade

En varevogn er sent lørdag aften kørt galt i et alvorligt færdselsuheld ved Kalvebodbroen mod Amager.

To personer er kommet alvorligt til skade, hvoraf det i den enes tilfælde er ret alvorligt. Det fortæller Dyre Sønnicksen, vagtchef ved Københavns Politi.

- Vi er derude med passende styrker, og man er ved at gøre klar til, at de kan køre eskorte med to ambulancer ind mod Rigshospitalet, siger han.

Varevognen er kørt fra sjællandssiden på vej mod Amager. Hvordan varevognen er kørt galt, vides ifølge vagtchefen ikke endnu.

På grund af uheldet er Amagermotorvejen spærret for trafik mod København ved frakørsel 21 efter et alvorligt færdselsuheld.

- Vi har sat en prop i ved Avedøre. Der er massiv kødannelse allerede, siger han. Præcis hvor lang tid det kommer til at tage, tør han ikke spå om.

- Men det kommer formentlig til at tage noget tid, siger Dyre Sønnicksen.

De pårørende er ikke underrettet endnu.

/ritzau/