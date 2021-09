Varevogn kørte galt på bro - person er i kritisk tilstand

En varevogn kørte sent lørdag aften galt i en færdselsulykke ved Kalvebodbroen mod Amager.

To personer blev efterfølgende hastet til Rigshospitalet i ambulancer med eskorte. Den ene er i kritisk tilstand, mens den anden er sluppet "heldigt".

Det fortæller Dyre Sønnicksen, der er vagtchef ved Københavns Politi, tidligt søndag morgen.

Varevognen kørte fra sjællandssiden på vej mod Amager. Hvordan varevognen kørte galt, vides ifølge vagtchefen ikke endnu.

- Vi har en bilinspektør på stedet, der skal undersøge, hvordan ulykken skete, sagde Dyre Sønnicksen omkring klokken 00.30.

Politiet havde desuden en helikopter i området, der søgte efter personer, der eventuelt var stukket af fra ulykkesstedet.

Søndag morgen fortæller vagtchefen, at søgning ikke gav pote, men at politiet mener at have kontakt til samtlige af de involverede i ulykken.

På grund af ulykken var Amagermotorvejen spærret for trafik mod København ved frakørsel 21 i en overgang.

Omkring klokken 01.30 meldte politiet på Twitter, at der igen er åbent for trafik, da politiet havde afsluttet sine opgaver på steder.

De pårørende er ikke underrettet endnu.

/ritzau/