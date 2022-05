Varmepenge fylder 75 millioner i pulje til gasafkobling

En pulje penge fra den politiske aftale om en varmecheck kommer blandt andet til at fylde 75 millioner kroner i den pulje til afkobling fra gas, som er ved at løbe tør.

Det har flertallet bag aftalen besluttet, oplyser Klima- og Energiministeriet. I alt 250 millioner kroner er blevet fordelt.

Puljen kan bruges af private, som kan få betalt prisen for at blive afkoblet fra gasnettet, hvis de vil skifte fra eksempelvis et gasfyr til fjernvarme.

Her kan man søge om at få betalt den udgift, der er forbundet med at lukke for gasnettet. Prisen kan variere alt efter, hvor man bor, men kan være op omkring 8000 kroner.

Puljen startede året med 100 millioner kroner, og sidste år blev cirka halvdelen af pengene ikke brugt.

Det er pengene til gengæld i år. Hen over vinteren var der høje gaspriser, og med Ruslands invasion af Ukraine er et forventet fald i priserne udeblevet.

Samtidig er det blevet politisk betændt, at danske gasforbrugere bruger deres kroner på russisk gas - og dermed bidrager til en krigsførende nations økonomi.

Alt dette har tilsyneladende øget interessen for at komme fra gas til blandt andet fjernvarme.

Tirsdag morgen viser tal fra gasdistributøren Evida, der administrerer ordningen, at der er 2,9 millioner kroner tilbage.

Det beløb bliver altså tilført 75 millioner kroner.

Hvis man vil afkobles gasnettet, når puljen er tom, må man enten betale selv eller vente, til der er penge i puljen næste år. Puljen er bygget op om først-til-mølle-princippet.

