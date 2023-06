Varslet flystrejke mellem Grønland og København afblæst

Luftfartsselskabet Air Greenland og fagforeningen Dansk Metal er nået til enighed om en overenskomstaftale.

Dermed er en varslet konflikt afblæst, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.AG.

Det betyder, at selskabets flyvninger mellem København og Grønland finder sted som planlagt.

Dansk Metal har forhandlet på vegne af flymekanikerne, som havde varslet strejke fra 23. juni og frem.

- Begge parter er tilfredse med aftalen og ser nu frem til to år med ro, da aftalen er toårig.

- Dermed er den varslede konflikt nu afblæst, og Air Greenland flyver som planlagt, skriver Air Greenland i en pressemeddelelse ifølge det grønlandske medie.

Parterne i konflikten blev indkaldt til Forligsinstitutionen i København 16. juni, efter at forhandlingerne var brudt sammen, skriver Sermitsiaq.AG.

I slutningen af maj i år varslede Dansk Metal konflikt og strejke 23. juni, da Air Greenland og flymekanikerne ikke kunne blive enige om lønnen.

- I en tid, hvor inflationen er høj, og lønmodtagerne bliver hårdt ramt på pengepungen, bliver de virksomheder, hvor det går godt, nødt til at vænne sig til, at lønmodtagerne skal have noget mere i posen.

- Det er helt grundlæggende det, som den her konflikt handler om, sagde forhandlingschef i Dansk Metal Keld Bækkelund Hansen i en pressemeddelelse i maj.

Air Greenland blev ifølge forhandlingschefen sidste år tilbudt en treårig overenskomst med lønstigninger for flymekanikerne på fire procent om året.

Det takkede flyselskabet ifølge Keld Bækkelund Hansen nej til.

Aftalen blev i stedet, at der skal være årlige forhandlinger om lønnen med ret til konflikt.

Konfliktvarslet var derfor helt efter bogen i samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter, skrev Dansk Metal.

