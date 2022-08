Bilinspektør blev kaldt ud for at undersøge ulykke ved Slagelse. Yngre bilist blev kørt på hospitalet.

Vej var spærret i to en halv time efter ulykke

En yngre mand behandles tirsdag på sygehuset i Slagelse efter en trafikulykke, hvor han i en personbil kolliderede med en lastvogn.

Ulykken skete ved 15.30-tiden på Sorøvej ved afkørsel 38 på Vestmotorvejen, oplyser politiet.

Stedet blev spærret for trafik i forbindelse med oprydningen, ligesom en tilkaldt bilinspektør skulle foretage opmålinger for at kortlægge omstændighederne ved ulykken.

Først efter to en halv time var der igen åbnet for trafik.

/ritzau/