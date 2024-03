Velux-ejer var mærket af lav byggeaktivitet sidste år

Byggeriet kørte på lavt blus sidste år blandt andet som følge af de høje renter.

Det har kunnet mærkes hos entreprenørerne, men også hos materialeproducenterne.

Som nu VKR Gruppen, der ejer Velux og Dovista, som producerer vinduer og døre.

Her viser regnskabet for 2023 en tilbagegang i omsætningen fra 31,9 milliarder kroner til 29,5 milliarder kroner.

Driftsresultatet er faldet en smule fra 4,1 milliard kroner til 4,0 milliarder.

Mads Kann Rasmussen, der er administrerende direktør for VKR Holding, kalder resultatet for "solidt".

- Omsætningen er gået lidt ned, og det er meget drevet af konjunkturerne i byggebranchen, specielt i Europa, som er vores hovedmarked.

- Men alligevel har både Velux og Dovista formået at navigere dygtigt gennem den krise, og derfor ender vi med et driftsresultat, der er på niveau med sidste år, siger han.

Direktøren lægger ikke skjul på, at han håber, at konjunkturerne snart vender, så der igen kommer gang i byggeriet. Men han er også klar over, at det kan trække ud.

- Vi ved, at det går op og ned i byggebranchen og vi ved, at det vender på et tidspunkt, og så skal vi selvfølgelig være klar til at servicere vores europæiske hovedmarked.

- Det er vi, og derfor investerer vi også i ny kapacitet, i nye og endnu bedre produkter, i bæredygtighed og i digitalisering.

Mads Kann Rasmussen spår, at det allerede i år vil kunne mærkes, at byggeaktiviteten stiger.

- Hvis det vender, så tror jeg, det bliver i andet halvår, og hvis ikke det sker i 2024, jamen så sker det nok året efter.

- I hele Europa er der et enormt behov for boliger og energirenovering af boligmassen. Så det er muligt, vi ikke behøver at vente, til renteniveauet ændrer sig, siger han.

VKR Gruppens resultat efter skat endte på 4,2 milliarder kroner, svarende til en stigning på 2,6 milliarder kroner i forhold til 2022.

Den kraftige forbedring skyldes i høj grad afkastet af koncernens investeringer.

Hvor de i 2022 gav et negativt afkast på 2,1 milliard kroner, kastede de i 2023 et overskud på 1,4 milliarder kroner af sig.

/ritzau/