Venstre håber at Danmark er med til at redde SAS

Hvis det står til Venstre, bør den danske stat fortsat være en aktiv medejer af SAS - også selv om det indebærer at deltage i en redningsplan, der kræver milliarder af kroner skudt ind i luftfartsselskabet.

Det fortæller partiets finansordfører, Troels Lund Poulsen, tirsdag.

- For Venstre er det afgørende, at SAS ikke kommer til at gå til grunde på baggrund af deres nuværende økonomiske situation, siger han.

- Dermed er vi også indstillet på, at der kan laves en plan, hvor Danmark stadigvæk er en aktiv medejer for at hjælpe SAS på fode.

SAS kæmper for at lykkes med en redningsplan, der blandt andet inkluderer, at der skal skaffes et milliardbeløb ved at udstede nye aktier. Det betyder, at de nuværende aktionærer vil få fortyndet deres ejerandel.

Samtidig skal kreditorer ligeledes overtales til at bytte deres gæld til nye SAS-aktier.

SAS' to klart største aktionærer er den danske og den svenske stat. Begge ejer 21,8 procent af aktierne forud for udvidelsen af aktie-mængden.

Derfor vil det kræve, at de to stater køber nye SAS-aktier, hvis de skal beholde samme andel af ejerskabet over SAS.

Den svenske regering har tirsdag meldt ud, at det kommer den ikke til at gøre.

I stedet vil den bytte sin gæld til aktier i SAS, men der vil ikke blive tale om nye investeringer i SAS.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har oplyst, at han forventer en afklaring fra den danske stat i midten af juni.

Venstre håber, at det ender med, at den danske stat vil holde SAS flyvende. Ikke kun af hensyn til SAS, men også af hensyn Københavns Lufthavn som knudepunkt.

- For mig handler det her ikke ene og alene om SAS. Det handler også om Københavns Lufthavn og en fremtid med Københavns Lufthavn, hvor man har et stort og godt rutenet, siger Troels Lund Poulsen.

- Hvis SAS ikke eksisterer, så er jeg bange for, at Københavns Lufthavn lige så stille også vil blive påvirket af det.

- Ud over det handler det også om adgangen til vores store samhandelspartnere i både Europa, men for den sags skyld også rundt om i verden.

- Så det er også en stor hjælp til dansk erhvervsliv, at man har et luftfartsselskab, der giver en langt bedre direkte adgang, end hvis SAS ikke eksisterede.

/ritzau/