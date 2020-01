Venstre-profil: Jyllands-Posten bør undskylde for "hjerteløs" satiretegning

"En stor mand kan også indrømme, når han laver fejl," siger rådmand Jane Jegind (V), som mener, at Jyllands-Posten bør undskylde for utilsigtet at have krænket Kina. Det går stik imod hendes formands synspunkt

Siden den kinesiske ambassade i Danmark forlangte en undskyldning for den satiretegning, Jyllands-Posten bragte i mandagens avis, som forestiller et kinesisk flag, hvor stjernerne er udskiftet med coronavirus, har avisen modtaget massiv støtte fra de fleste af landets politikere.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har afvist, at avisen skylder Kina en undskyldning, ligesom oppositionspartiet Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har slået fast, at "man kan sige, hvad man vil, man kan tegne, hvad man vil, og man kan mene, hvad man vil. Sådan skal det være."

Han uddyber over for DR:

"En gang imellem kan man godt føle sig lidt støt på manchetterne, når man synes, ting bliver lavet på en måde, man ikke bryder sig om. Så må man tælle til ti."

Men ikke alle i Venstre - Danmarks Liberale Parti - er enige. Således mener Jane Jegind, der er rådmand i By- og Kulturforvaltningen i Odense, at avisen bør undskylde, da tegningen er "hjerteløs og tankeløs overfor dem, der mister livet og deres familier." Det skriver hun på Facebook.

Jane Jegind, hvorfor bør Jyllands-Posten sige undskyld for tegningen af det kinesiske flag?

"Der er rigtig meget, Kina bør og skal kritiseres for, men lige nu står de en situation, hvor mennesker dør på grund af virussen. Derfor synes jeg, det er mangel på medmenneskelighed og empati at udstille nogle mennesker, som kæmper for at overleve og inddæmme en epidemi."

Jyllands-Posten har tydeligt sagt, det ikke var ment som en provokation, og at reaktionen skyldes en overfortolkning af tegningens budskab. Hvad siger du til det?

"Jeg tror på, at det ikke er ment som en provokation. Men jeg synes, at der med demokrati og ytringsfrihed følger et ansvar. Jeg synes ikke, man går på kompromis med de værdier ved at erkende, at man ikke havde forudset, at man faktisk uforvarende gjorde nogle mennesker ondt ved at bringe illustrationen. En stor mand kan også indrømme, når han laver fejl. Det tænker jeg sådan set kun, at man bliver større af på den lange bane - det gælder også Jyllands-Posten."

Der er mange mennesker, der hele tiden kan blive stødt over noget, der bliver bragt i de danske aviser. Men man skal vel ikke redigere avis ud fra folks følelser?

"Hvis der er et formål, man er uenig i, så er det inde for rammen at diskutere det. Men her har vi at gøre med en epidemi, som der ikke er nogen, der har påført andre med vilje, og som man har meget svært ved at inddæmme. Jeg efterlyser en medmenneskelighed, hvor man sætter sig i de mange kineseres sted, som i øjeblikket kæmper desperat."

Kan man både undskylde og samtidig stå fast på de danske værdier om ytringsfrihed?

"Ja. Ytringsfriheden kan ikke gradbøjes, men jeg mener ikke, denne situation har noget med ytringsfrihed at gøre. Der er ingen tvivl om, at aviser har ret til at sige og gøre, hvad de har lyst til, men jeg er af den opfattelse, at man har pligt til at reflektere over sin ytringsfrihed for at værne om den."

I Danmark har man en lang tradition for satiretegninger. Strider det ikke imod traditionen at give en undskyldning?

"Jeg synes også, vi har en rigtig lang tradition for at tænke på andre mennesker og opføre os ordentligt og på en måde, som vi gerne vil have, andre mennesker opfører sig over for os. Det er en vigtig værdi."

Er der forskel på denne situation og Muhammed-tegningerne?

"For mig har de to ting slet ikke noget med hinanden at gøre. Muhammed-tegningerne handlede om ytringsfrihed, og i det tilfælde var der en mening med det satiriske indhold - man udtrykte en kritik. Det vil jeg til enhver tid stå vagt og værn om, og jeg er helt enig i, at Jyllands-Posten havde ret og lov til at trykke tegningerne. Det her er for mig noget helt andet, for hvad er det, man prøver at opnå med tegningen? Andet end at man sårer nogle mennesker, der i forvejen er i en ret alvorlig situation."