Venstre vil have mere fart på efterforskning af spionsag

Der skal fut i efterforskningen af sagen mod den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, som torsdag er blevet løsladt efter flere måneders varetægtsfængsling.

Det siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

- Venstre opfordrer til, at anklagemyndigheden og regeringen afklarer sagen hurtigst muligt, så der kan komme ro om vores efterretningstjenester. Danmark er ikke tjent med at have de her skygger hængende over sig, siger hun i en skriftlig kommentar.

Den politiske ordfører kommer ikke nærmere ind på, hvad det er, hun mener, regeringen skulle gøre i sagen. Det nævnes heller ikke, hvordan anklagemyndigheden skal få mere fart på - om det eksempelvis skal ske på bekostning af andre sager.

Lars Findsen har siddet i spidsen for FE siden 2015. I august 2020 blev han hjemsendt fra tjeneste, og i slutningen af 2021 udviklede sagen sig drastisk, da han blev anholdt og varetægtsfængslet. Han er sigtet for at have lækket statshemmeligheder.

Hvad han nærmere skulle have fortalt, hvordan, hvornår og til hvem, står ikke klart, da retsmøderne hidtil er foregået for dobbeltlukkede døre.

Spionchefen nægter sig skyldig. Selv om han torsdag har fået lov at forlade Hillerød Arrest, hvor han har siddet fængslet, er sagen ikke slut.

Han er stadig sigtet. Det fremhæves også af justitsminister Nick Hækkerup (S), som i et skriftligt svar ligeledes gør det klart, at efterforskningen af sagen fortsætter.

- Sagen går således sin videre gang i retssystemet på sædvanlig vis. Det synes jeg, at alle bør respektere, og jeg har derfor heller ingen yderligere kommentarer, siger han.

Forsvarsordfører Eva Flyvholm (EL) siger til Berlingske, at der er behov for mere åbenhed og indsigt i, hvad sagen drejer sig om.

- Det gælder både i forhold til en fortrolig orientering på Christiansborg, men det vil nok også være fornuftigt at fortælle offentligheden lidt mere om, hvad det handler om, når det er så stor en sag, siger hun til avisen.

