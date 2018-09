Verdens ældste tegning ligner et hashtag

Nyopdaget hashtag-tegning stammer fra Stenalderen og er 30.000 år ældre end tidligere opdaget tegninger. Det peger nu på, at urmennesket har brugt maling, tidligere end vi troede

De, der er gamle nok til at kende til fastnettelefonen, ved, at 'hashtagget' engang blev kaldt for en firkant og ikke har sin oprindelse på de sociale medier.

Men de færreste ved, at verdens ældste tegning, som ligner et hashtag, faktisk er 73.000 år gammel og altså dermed stammer fra stenalderen. Det skriver Videnskab.dk.

Det vidste arkæologerne bag opdagelsen heller ikke, før de stod med en meget gammel sten i hånden, der havde nogle skrå, røde streger på overfladen.

Fire af stregerne krydser hinanden og danner, hvad der ligner, et hashtag. Stregerne viste sig at være den ældste tegning, man nogensinde har fundet.

Den videnskabelige artikel baseret på opdagelsen er udgivet i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature.

"I starten var jeg skeptisk, for de røde streger på stenen kunne sagtens have været naturskabte linjer," fortæller førsteforfatteren bag det nye studie, Christopher Henshilwood, der er leder af Center for Early Sapiens Behaviour på Universitetet i Bergen, til Videnskab.dk.

"Men da det viste sig, at stregerne var menneskeskabte, symboliserede fundet pludselig en tidlig form for lagring af information udenfor menneskehjernen," siger han.

Ingolf Thuesen, der er der er institutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier med speciale i arkæologi og kulturarvsforståelse, har læst den videnskabelige artikel som udenforstående forsker.

"Det er nogle simple krydser, som man kunne sætte et barn til at lave, så det er ikke just en Rembrandt," siger han, men fundet har alligevel hans interesse:

"Fundet er spændende, fordi simple geometriske figurer sagtens kan symbolisere et eller andet abstrakt. Tænk på korset; det er to krydsede streger, men det symboliserer hele kristendommens verden, så det, at tegnet er simpelt, udelukker bestemt ikke en omfattende symbolsk betydning."

Der er flere kendte eksempler på, at forhistoriske mennesker har ridset symboler ind i sten i samme tidsperiode, som tegningen stammer fra, og endnu længere tilbage.

Men hvis man afbilleder et motiv ved at ridse det ind i en overflade, er det snarere en gravering end en tegning.

Og til forskel fra de tidligere graveringer, har man til den nyfundne tegning brugt tørt farvestof, hvorfor Ingolf Thuesen mener, at tegningen kaster lys over menneskets færdigheder på et meget tidligt udviklingsstadie:

"Tegningen siger noget om, at vores ældste forfædre af Homo sapiens har behersket flere teknikker, end man umiddelbart skulle tro. For mig som arkæolog viser den samtidig, at der er så meget, vi ikke ved om, hvad mennesker, der levede så langt tilbage i tiden, egentlig var i stand til."

Hvad det mystiske hashtag har betydet for urmenneskene, der tegnede det, er dogen gåde for arkæologerne.

"Vi ved ikke, hvad tegnet betyder. Men vi ved, at mennesker fra samme område, som tegningen er fundet i, har efterladt lignende symboler indgraveret i forskellige overflader for op til 100.000 år siden," siger førsteforfatteren, Christopher Henshilwood.