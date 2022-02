Verdens største fly er landet i Billund med millioner af test

Verdens største fly befinder sig lørdag i Billund Lufthavn, og det har bragt flere flyentusiaster til lufthavnen for at få et kig.

Det viser billeder fra Billund Lufthavn.

Antonov An-225, som flyet kaldes, landede i Billund Lufthavn sent fredag aften.

Fragtflyet har ifølge luftfartsmediet Check-In seks motorer. Det er 84 meter langt, måler 18,1 meter i højden, og så er det et vingefang på 88,4 meter.

Til sammenligning har et normalt passagerfly, for eksempel et Boeing 737-800, et vingefang på under det halve - altså 35,8 meter. Og det er 37,5 meter langt.

Samtidig har det en såkaldt "takeoff-weight" på 640 ton ifølge Check-In.

Der findes kun det ene eksemplar af flyet i hele verden, og derfor er det en særlig dag for lufthavnen og for flyinteresserede.

Det fortæller Jesper Klausholm, der er marketingchef i Billund Lufthavn.

- Det siger sig selv: Verdens største. Det rammer det jo fint ind. Når man er lidt flyentusiastisk, så bare det, at det er verdens største, der kommer forbi. Den er kæmpestor. Det vil alle kunne se, siger han til DR.

Ifølge TV Syd er det tredje gang, at flyet er i Danmark, og det er første gang, at det er landet i Billund Lufthavn.

Flere har i løbet af lørdag været forbi lufthavnen for at se flyet.

Ifølge Mads Bisp Agersnap, PR-manager i Billund Lufthavn, var der allerede fredag aften mellem 1000 og 2000 mennesker, som var mødt op for at se det enorme fragtfly lande.

- Den får opmærksomhed fra hele Danmark, men der kommer også folk fra Finland, Norge, Sverige, Tyskland og England for at se den, siger han til TV Syd.

Flyet er ifølge DR i Billund for at aflevere 2,5 millioner selvtest-kit, der skal fordeles rundt i landet.

Efter planen forlader flyet Danmark igen lørdag omkring klokken 14.

/ritzau/