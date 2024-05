Verdens største skaldyrskæde går konkurs med milliardgæld

Red Lobster, verdens største skaldyrsrestaurantkæde, har mandag indgivet konkursbegæring i den amerikanske delstat New York.

Det skriver mediet CNN.

Virksomheden har over én milliard dollar i gæld - knap syv milliarder danske kroner.

Red Lobster har 578 restauranter på tværs af 44 delstater og Canada.

Ifølge konkursbegæringen omsætter Red Lobster for to milliarder dollar om året takket være sine i gennemsnit 64 millioner kunder.

Analytikere vurderer ifølge CNN, at konkursen kommer efter flere års dårlig ledelse, inflation og andre faktorer.

Blandt andet har kæden ikke investeret nok i markedsføring, madkvalitet, service og renoveringer, skriver CNN.

Red Lobster blev stiftet i 1968 af Bill Darden, som var med til at revolutionære den amerikanske restaurantscene.

Selskabet blev i 2014 solgt til kapitalfonden Golden Gate Capital for 2,1 milliarder dollar.

Thai Union Group har siden 2020 været Red Lobsters største aktionær.

Red Lobster er ofte blevet omtalt i amerikansk populærkultur og blev blandt andet nævnt af Beyoncé i hendes sang "Formation" fra 2016.

Restaurantkæden indførte for nylig en buffet, hvor gæster kunne spille alle de rejer, de havde lyst til, for blot 20 dollar.

Det viste sig at være så populært, at kæden tabte penge på tilbuddet, hvilket ifølge CNN førte selskabet til at iværksætte en undersøgelse af det grundlag, det blev indført på.

I konkursbegæringen oplyser Red Lobster, at der generelt har været en lavere interesse for at gå på restaurant, og at omstændighederne i økonomien har været en udfordring.

Det er uklart, hvornår kædens restauranter ventes at lukke.

Red Lobster oplyser, at selskabet foreløbigt kører videre takket være en aftale om midlertidig finansiering på 100 millioner dollar - omkring 687 millioner kroner.

/ritzau/