Vestas-aktie falder efter fejl hos konkurrent - kan blive en fordel

Store problemer hos en konkurrent har fået investorerne til at stille spørgsmål ved den danske vindmøllefabrikant Vestas.

Fredag omkring klokken 15.10 står Vestas-aktien til et fald på mere end seks procent.

Selskabet ligger dermed nederst i det toneangivende danske aktieindeks, C25.

Problemerne er opstået hos den tyske energikoncern Siemens Energy. Torsdag aften meddelte koncernen, at den har store kvalitetsproblemer med komponenter i dets vindmøller.

Det bliver dyrt at udbedre problemerne, og derfor har selskabet suspenderet sine forventninger til årets indtjening.

Det har fået aktien til at styrtdykke fredag. Klokken 14.45 står den til et fald på 35 procent.

Men selv om aktiekursen måske vidner om det modsatte, kan problemerne hos konkurrenten ende med at blive en fordel for Vestas

Det mener Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank.

- Siemens Gamesas vanskeligheder vil tage nogle ledelsesressourcer fra den markedsmæssige udvikling. Og det kan efterlade nogle lettere markedsandele til Vestas, når vi kigger lidt frem, siger han.

Det kan blandt andet betyde, at konkurrenten som minimum vil følge med Vestas' prisforhøjelser. Og det kan give den danske vindmølleproducent en konkurrencefordel, mener Jacob Pedersen.

Siemens Energy ejer størstedelen af Siemens Gamesa, som producerer vindmøller.

Vestas har selv været ramt af udfordringer i løbet af 2022. Her kom selskabet ud med et underskud på knap 12 milliarder kroner.

Det skyldtes blandt andet stigende udgifter til energi og råvarer.

Dog er der intet der tyder på, at Vestas har de samme problemer med komponenter, som Siemens Gamesa, mener Jacob Pedersen.

- Vestas er heller ikke pletfrie. Men udfordringerne i Vestas blegner fuldstændig i forhold til det katastrofale omfang problemerne har hos Siemens Gamesa, siger han.

Det skyldes, at selv hvis de to selskaber bruger samme komponent i deres vindmøller, bruges delene med al sandsynlighed på to forskellige måneder.

Når aktien alligevel falder fredag, skyldes det, at de to selskaber opererer i samme branche.

- Sådan noget som en hurtig opskalering inden for havvind, hvor Siemens Gamesa har svært ved at følge med, kan i princippet også ramme Vestas. Men de seneste år har vi set Vestas agere bedre, siger Jacob Pedersen.

