Vestas-aktien stiger efter amerikansk ordrefest

Efter at have ligget stille hen over juledagene er den københavnske Nasdaq OMX-børs genåbnet onsdag, og det er sket med Vestas i en toneangivende rolle.

Vestas-aktien stiger med 3,8 procent fra morgenstunden oven på nyhederne om en række store ordrer, som er tikket ind de seneste dage.

Den danske vindmølleproducent har været nede i en bølgedal det seneste år, hvor høj inflation og høje renter har gjort det svært at få økonomien til at hænge sammen i store havvindprojekter.

Men i og med, at der er ved at være styr på både renter og inflation, er der nu lysere tider i vente, samtidig med at fordelagtige amerikanske støtteordninger har sat skub i efterspørgslen på havvindmøller.

Fra fredag og til i dag har Vestas meddelt nye ordrer med en samlet kapacitet på næsten 3,6 gigawatt, hvoraf hovedparten stammer fra amerikanske projekter.

I USA betyder den såkaldte IRA-ordning, at der er mange støttekroner at hente til blandt andet grøn energi, og det udløser en række bestillinger lige op imod nytår.

/ritzau/