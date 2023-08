Vestas-ansatte strejker: Utilfreds med lønforhandlinger

Timelønnede ansatte på flere af Vestas' fabrikker i Danmark har nedlagt arbejdet. Det skriver både Dagbladet Ringkjøbing-Skjern, Folketidende og B.T.

Arbejdsnedlæggelserne er angiveligt sket på grund af utilfredshed med lønforhandlinger, der har stået på i længere tid.

Det skulle angiveligt dreje sig om ansatte på fabrikkerne i Lindø, Nakskov, Ringkøbing og Videbæk.

Henning Boye Christensen, der er formand for 3F Ringkjøbing-Skjern, giver over for Dagbladet Ringkjøbing-Skjern sit bud på årsagen til strejken:

- Vestas har haft lokale lønforhandlinger siden foråret, men har ikke kunnet opnå enighed, og medarbejderne har stemt nej til resultatet. I går mødtes de respektive organisationer til møde i København, men det kom der ikke noget ud af, og jeg kan forestille mig, at det er utilfredshed hermed, der har ført til arbejdsnedlæggelsen, siger han til avisen.

Folketidende har talt med unavngivne medarbejdere på fabrikken i Nakskov, der også fortæller, at det er de strandede lønforhandlinger, der er årsag til arbejdsnedlæggelsen.

Avisen mener også at vide, at de strejkende medarbejdere mødes igen onsdag morgen klokken syv for at tage stilling til, om strejken skal fortsætte.

B.T. har haft fat i Vestas, der naturligt nok er ked af, at produktionen på den måde bliver påvirket.

- Vi er ærgerlige over, at vi ikke kan nå til enighed, da vi mener, at vi i vores tilbud både har taget hensyn til de timelønnede produktionsmedarbejdere i Vestas uden at gå på kompromis med Vestas’ økonomiske situation, siger Vestas' PR-chef, Claes Lautrup Cunliffe, til bt.dk.

