Vestas-formand stopper efter mere end 10 år på posten

Bestyrelsesformanden i Vestas, Bert Nordberg, ønsker ikke at genopstille og stopper dermed på posten efter mere end ti år.

Det skriver Vestas i en selskabsmeddelelse torsdag.

Bestyrelsen forventer at udpege Anders Runevad som ny formand ved den kommende generalforsamling i april. Anders Runevad var topchef i Vestas fra 2013 til 2019.

I løbet af 2022 var Vestas udfordret af stigende udgifter til energi og råvarer samt høj inflation. Det førte til et underskud på knap 12 milliarder kroner, hvilket var vindmølleproducentens første underskud i ti år.

Bert Nordberg har været formand for Vestas' bestyrelse siden 2012. Siden dengang har Vestas udbygget sin position inden for blandt andet havvind.

- Der er sjældent et perfekt tidspunkt at fratræde en formandspost, men nu hvor vejen tilbage til profitabilitet er genetableret og med den rette efterfølger på plads, har jeg besluttet, at jeg ønsker at dedikere mere tid til andre ting, deriblandt min familie, siger Bert Nordberg i meddelelsen.

Han har desuden været bestyrelsesformand i teleselskabet TDC fra 2018 til 2020, hvor han trådte tilbage for at fokusere på Vestas.

Anders Runevad blev en del af bestyrelsen i Vestas i 2020 og blev udpeget som næstformand i 2021.

Udfordringerne i løbet af 2022 har blandt andet fået Vestas til at hæve prisen på vindmøller.

- Stigende priser på vindmøller har været og er en nødvendighed for at imødegå inflation på driftsomkostninger og sikre industriens langsigtede værdiskabelse, skrev selskabet i en selskabsmeddelelse i januar i forbindelse med de foreløbige regnskabstal.

