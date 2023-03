Vestas indgår kæmpeordre og sikrer to projekter i Brasilien

Vindmølleproducenten Vestas har indgået aftale om det største vindprojekt på land nogensinde. Ordren kommer fra Casa dos Ventos i Brasilien.

Det oplyser virksomheden torsdag morgen i en meddelelse.

Den samlede kapacitet er på 1,3 gigawatt (GW). Projektet skal udmønte sig i to vindmølleparker.

Mediet EnergiWatch har tidligere omtalt aftalen som betinget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her lød det ifølge Vestas, at virksomheden ville offentliggøre det i en selskabsmeddelelse, "hvis og når projekterne udmønter sig i en fast og ubetinget ordre i henhold til Vestas' definition", skrev mediet.

Kort inden, det blev offentliggjort, kunne Vestas også meddele, at selskabet var blevet valgt som foretrukken leverandør til det 1,6 GW store havvindprojekt Nordseecluster i Tyskland.

De brasilianske projekter skal bygges i den nordøstlige region Rio Grande do Norte samt i regionen Bahia, der ligger i den østlige del af landet.

Ordren gælder levering, installation, drift og vedligeholdelse af henholdsvis 168 og 123 vindmøller i de to projekter.

- Vi er meget stolte af at arbejde i sammen med Casa dos Ventos igen og støtte deres ambitiøse vision om bæredygtighed gennem vores energiløsninger, der er de bedste i klassen, udtaler Eduardo Ricotta, der leder den latinamerikanske gren af Vestas.

Artiklen fortsætter under annoncen

I februar oplyste Vestas, at virksomheden for første gang siden 2013 endte med underskud ved det endelige årsregnskab for 2022.

Selskabet har i løbet af sidste år været udfordret af stigende udgifter til energi og råvarer samt høj inflation og ender med et underskud på knap 12 milliarder kroner for året.

Her lød det, at vindmølleproducenten i 2023 fortsat forventer, at aktivitetsniveauet forbliver lavere, og at inflationspresset fortsætter med at være højt. Og det kan komme til at påvirke omsætningen negativt.

Omsætningen ventes i 2023 at lande på mellem 104 og 115 milliarder kroner.

/ritzau/