Vestas ramt af modvind: Tjener markant færre penge

Flere forhold har gjort det sværere for Vestas at tjene penge i 2021, og det har været med til at sænke selskabets overskud.

Det fremgår af den danske vindmølleproducents regnskab for 2021.

Samlet har Vestas i 2021 tjent 1,3 milliarder kroner. Det er markant lavere end året før, hvor Vestas tjente 5,7 milliarder kroner.

Årsagen til den store nedgang er blandt andet forstyrrelser i forsyningskæden, der har gjort, at Vestas ikke har kunnet producere og opstille vindmøller i det planlagte omfang og tempo.

En anden årsag er stigende omkostninger på alt fra stål til transport.

Til den positive side kan Vestas dog glæde sig over en rekordhøj omsætning, der er endt på 116 milliarder kroner.

- I 2021 gjorde Vestas store strategiske fremskridt for at styrke vores fundament og kundefokus, siger Henrik Andersen, koncernchef og administrerende direktør i Vestas.

- I et udfordrende miljø ydede alle hos Vestas en fremragende indsats for at sikre en rekordhøj omsætning og overleveringer på 16,6 gigawatt uden at gå på kompromis med sikkerhed og kvalitet, siger han i en skriftlig kommentar.

Forstyrrelserne i forsyningskæden forventes af Vestas at fortsætte i 2022. Af samme årsag venter selskabet øgede omkostninger til transport.

Herudover ventes der øgede udgifter på grund af højere priser for blandt andet stål og andre råvarematerialer.

- Forstyrrelserne i forsyningskæden forventes at fortsætte og derved gøre 2022 til endnu et udfordrende år for industrien, siger Henrik Andersen.

Trods udfordringerne er Vestas optimistisk i forhold til omsætningen, som spås at lande mellem 112 og 123 milliarder kroner i 2022.

Dertil spår Vestas at opnå en overskudsgrad på mellem nul og fire procent. Overskudsgraden fortæller, hvor stor en del af omsætningen, der ender som indtjening.

I det værst tænkelige scenarie vil det sige, at Vestas ikke får nogen indtjening - eller ikke tjener penge - på det, der bliver solgt.

/ritzau/