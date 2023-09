Vestas sætter britisk fabrik på pause efter udbud med nul bud

Vestas vil holde igen med at opføre en fabrik i Storbritannien, efter et britisk udbud af havvind er endt uden bud.

Det siger Vestas-topchef Henrik Andersen til Bloomberg News ifølge MarketWire.

- Der bliver ikke bygget en fabrik i Storbritannien, før vi klart kan forudse efterspørgselssiden. Storbritannien er nu blevet et gennemsnitligt land i stedet for at være en leder inden for havmølleindustrien, siger han.

Det er den britiske regerings seneste udbud af havvind, der er endt helt uden ansøgninger.

Tidligere har udviklerne advaret myndighederne om, at støtten til projekterne ikke var høj nok til at modsvare de stigende omkostninger.

Det skrev Financial Times tidligere fredag.

Ifølge Henrik Andersen bør de britiske myndigheder mødes med den private sektor for at få sat skub i en ny runde hurtigere end oprindeligt planlagt.

- Projekterne er der, og nu mangler der bare en prisjustering, siger han til Bloomberg News ifølge MarketWire.

Vestas er nu i stedet begyndt at kigge mod Polen for at øge kapaciteten, siger topchefen.

/ritzau/