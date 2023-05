Vestas vender enormt underskud til positiv indtjening

Vindmølleproducenten Vestas har tjent 120 millioner kroner i årets første kvartal.

Det viser selskabets regnskab onsdag morgen.

Det er en markant forbedring i forhold til sidste år, hvor det omvendt endte med et underskud på hele 5,7 milliarder kroner.

Det skal ses i lyset af, at første kvartal som regel er lavsæson for opstilling af vindmøller og derfor også for indtjening.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Sammenlignet med 2022 var vores overskud positivt påvirket af vores konverterforretning og lavere garantihensættelser, siger Henrik Andersen, administrerende direktør i Vestas, i en meddelelse.

I løbet af årets første tre måneder var Vestas hjulpet godt på vej af en omsætning på 21 milliarder kroner. Det er cirka 2,6 milliarder mere end sidste år.

Det får dog ikke Vestas til at lade sig rive med i første omgang.

Selskabet fastholder nemlig forventningen om, at omsætningen lander i intervallet 104-115 milliarder kroner.

/ritzau/