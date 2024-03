Vestegnens Politi efterforsker sag om brændte biler

Københavns Vestegns Politi rykkede natten til søndag ud til Bygvænget i Ballerup, hvor flere biler var i brand.

Det oplyser politikredsen til TV 2 Kosmopol.

Her siger den vagthavende, at ud over at to biler er helt udbrændte, så har en anden bil, som har holdt ved siden af, fået varmeskader

Det er endnu uvist, om branden er påsat, men politiet efterforsker sagen.

Politiet rykkede ud til bilerne klokken 03.41.

Også Sydsjællands og Lolland Falsters Politi rykkede ud til en brændt bil natten til søndag. Det skete i Slagelse på Byskov Alle.

Det skriver Sjællandske Nyheder. Anmeldelsen kom ind klokken 05.22, og politiet konstaterede, at bilen var overtændt.

Politiet oplyser til mediet, at de ikke traf nogen på stedet, men formoder, at branden er påsat.

Ifølge Sjællandske Nyheder har Slagelse for nylig haft en serie antændte brande i affaldscontainere og lignende, som blev stoppet, efter at en gruppe teenagere blev anholdt.

/ritzau/