Vestens evige dilemma: Gå i krig, og du vil fortryde det. Gå ikke i krig, og du vil også fortryde det

Vesten skal håndhæve krav om menneskerettigheder – også over for allierede som Israel og Saudi-Arabien. Det er måske den eneste politik, der endnu ikke er blevet afprøvet i Mellemøsten, siger Lars Erslev Andersen, seniorforsker og aktuel med ny bog om regionen

Når Lars Erslev Andersen skuer ud over det, som har optaget ham gennem de seneste 30 år, ser han først og fremmest en ruinhob. Ikke i akademisk forstand, forstås, for den 64-årige forsker er en af Danmarks førende mellemøsteksperter og har blandt andet været leder af center for mellemøststudier ved Syddansk Universitet samt skrevet et hav af videnskabelige artikler.