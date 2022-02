Vestjysk Bank øger overskud efter opkøb

2021 blev endnu et godt år for Ringkjøbing Landbobank. Banken har onsdag præsenteret et nyt årsregnskab.

Her står et plus på lige godt 1,5 milliarder kroner på bundlinjen før skat. Det skal ses i forhold til et resultat på 1,14 milliarder kroner året forinden.

Men hvor man i coronaåret 2020 måtte nedskrive engagementer for i alt 223 millioner kroner, var det tilsvarende tal sidste år blot 68 millioner.

Og så har banken blandt andet takket være opkøbet af Banque Internationale á Luxembourgs danske private banking-kunder i sommer kunnet øge indtægtsniveauet, uden at udgifterne er fulgt med i samme grad.

I alt er udlånet steget med 14 procent. Banken har to gange i løbet af regnskabsåret opjusteret sine forventninger til årets resultat.

Hvad angår 2022 venter bankens ledelse med administrerende direktør John Fisker i spidsen at levere et overskud på mellem 1,3 milliarder og 1,65 milliarder kroner.

- Vi tror på, at vi løbet af 2022 vil lære at leve med corona, og at samfundet igen vil nærme sig en normalisering. Vores hovedopgave bliver at servicere vores nuværende kunder og fortsætte væksten i nye kundeforhold ved fortsat at tage markedsandele, lyder det i forordet til regnskabet.

