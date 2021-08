Vestre Landsret afviser at idømme rapper forvaring

Vestre Landsret idømmer torsdag rapperen Jamaika tre og et halvt års fængsel for grov vold og vidnetrusler.

Landsretten ændrer dermed den forvaringsdom, som han blev idømt i april i Retten i Esbjerg.

Ifølge den tiltaltes forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen, er Jamaika ude om syv måneder. Det er han på grund af den tid, han allerede har siddet fængslet.

- Jeg er meget glad på min klients vegne. Han har jo fået sit liv tilbage, siger Michael Juul Eriksen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han forklarer, at man ofte sidder 14-15 år, når man er idømt forvaring.

- Jeg var meget overrasket over dommen i byretten. Det var også derfor, at vi ankede på stedet, siger han.

Han er fundet skyldig i at have angrebet en jævnaldrende mand med kniv i en opgang i Ti-Kanten i Esbjerg. Ved overfaldet i oktober 2019 slog og sparkede han også offeret.

Da offeret meldte overfaldet til politiet, blev han opsøgt og truet af Jamaika.

Nogle måneder tidligere sparkede og trampede musikeren en mand i hovedet på en parkeringsplads i Vejle. Volden betød, at offeret brækkede sin højre kæbehule.

Rapperen er tidligere idømt sammenlagt mere end tre og et halvt års fængsel, siden han var 17 år gammel.

- Der er tale om en mand, der ikke stopper trods fængselsdomme, sagde anklager Mads-Emil Wieth ifølge JydskeVestkysten dengang i Retten i Esbjerg.

Jamaika har under sagen nægtet sig skyldig og fortalt, at han har ændret sig, siden han begik kriminalitet.

- Jeg var umoden og rodløs og havde for meget energi - og vidste ikke, hvad jeg skulle.

- Jeg manglede noget personlig udvikling. I dag er jeg meget anderledes, jeg er noget ældre, ser andre aspekter af livet – og er mere voksen, sagde han ifølge JydskeVestkysten i byretten.

Forvaring er en særlig sanktion, som bruges, når en person har begået personfarlig kriminalitet og skønnes at være så farlig for sine omgivelser, at en almindelig fængselsstraf ikke er tilstrækkelig.

/ritzau/