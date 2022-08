Vi er først selvforsynende med gas igen i 2024

Siden 1980'erne har Danmark rigeligt kunnet dække sit eget behov for naturgas takket være produktionen i Nordsøen.

Men sidste år var Danmark for første gang nettoimportør af naturgas, og det kommer vi også til at være i år og næste år.

Det viser en prognose, som Energistyrelsen har udarbejdet. Den siger, at Danmark først i 2024 igen producerer mere gas, end vi har brug for.

Årsagen til den manglende balance mellem gasproduktion og forbruget er genopbygningen af Tyra-feltet, som har stået på siden 2019.

Det 35 år gamle produktionsanlæg stod for 90 procent af den danske gasproduktion i Nordsøen, indtil det blev lukket i forbindelse med renoveringen.

Anlægget trængte imidlertid til en overhaling. Det skyldtes blandt andet, at havbunden under det gamle anlæg var sunket så meget, at platformen var kommet for tæt på havoverfladen.

Den 21 milliarder kroner dyre genopbygning skulle have være afsluttet i år. Men den har været ramt af forsinkelser undervejs på grund af coronapandemien.

Tidligere på måneden meddelte Totalenergies, der står bag renoveringen, at man på grund af nye udfordringer først kan åbne produktionen igen i slutningen af 2023.

Venstre og Konservative ville i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine have undersøgt, om det var muligt at genåbne Tyra-feltet noget tidligere.

Men det lader sig ikke gøre, fordi den sidste og største platform stadig er under konstruktion på et værft i den indonesiske by Batam.

Den bliver sejlet til Nordsøen i starten af næste måned, og så vil den blive færdiggjort på stedet efterfølgende.

/ritzau/