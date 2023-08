Vi forbruger for meget og genanvender for lidt i Danmark

Selv om vi panter i stor stil, sorterer vores affald og køber brugte møbler og børnetøj i stedet for nyt, er det langtfra nok.

En ny rapport over Danmarks ressourceforbrug viser, at vi kun genanvender materialer svarende til fire procent af det samlede materialeforbrug.

Det er væsentligt dårligere end det globale gennemsnit på 7,2 procent, og det kalder på handling.

- Det er lavere end det, vi har gået og troet, men vi har simpelthen ikke haft data og fakta på plads før nu, siger Thomas Hoffmann Bang, der er administrerende direktør i Industriens Fond.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Rapporten viser, at der er en brændende platform. Der er brug for massiv handling for at gøre noget ved det her.

Industriens Fond er sammen med blandt andet Dansk Industri og Ingeniørforeningen, IDA, partnere på rapporten.

Fordeler man det årlige danske materialeforbrug ud på hver enkelt indbygger, svarer det til 24,5 ton materialer.

Det er højere end EU-gennemsnittet på 17,8 ton. Og det er mere end tre gange højere end de otte ton, vi skal ned på for at være nogenlunde bæredygtige.

Det betyder også, at vi udleder store mængder CO2, der påvirker klimaet for alle andre beboere på jordkloden.

Det kommer som en overraskelse for Karin Klitgaard, der er underdirektør i Dansk Industri med ansvar for miljøpolitik og cirkulær økonomi.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er mange gode løsninger derude, men vi har måske været lidt langsomme til at komme i gang med genanvendelse, selv om vi blandt andet har reformeret affaldsområdet. Og så har der nok været for lidt fokus på det materialeforbrug, der stammer fra værdikæden, siger hun.

Dansk Industri efterlyser nu, at regeringen og Folketinget vedtager en strategi for cirkulær økonomi i Danmark. Det skal blandt andet sætte rammerne for offentlige indkøb og fokuserer på de cirkulære virksomheders rammevilkår.

Rapporten peger på en række områder, hvor Danmark med størst effekt kan reducere sit materialeforbrug og dermed udledningen af CO2.

Blandt andet vil man kunne øge cirkulariteten kraftigt ved at genanvende langt flere materialer inden for byggeriet.

Der er også et stort potentiale i at omlægge transportsektoren, fremgår det.

/ritzau/