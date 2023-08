Vi ser lysere på pensionistlivet end andre europæere

Mens man i mange andre lande bekymrer sig over, om økonomien kan hænge sammen som pensionist, er det tilsyneladende ikke tilfældet for flertallet af danskere.

En undersøgelse foretaget af Eurobarometer viser, at 60 procent af de adspurgte danskere enten er meget eller i nogen grad fortrøstningsfulde i forhold til at have penge nok til en økonomisk tryg pensionisttilværelse.

Det er den næsthøjeste andel blandt alle lande i EU, hvor kun hollænderne rangerer højere med 62 procent. Gennemsnittet lyder på 42 procent.

Den positive tilgang hænger formentlig sammen med, at danskernes pensionsformue også er ret høj.

- Det hænger ikke mindst sammen med, at vi sparer stadigt mere op i løbet af arbejdslivet, hvilket sammen med folkepension og ATP er med til at sikre en fornuftig levestandard som pensionist, siger Anne-Louise Lindkvist, der er markeds- og kunderådgivningschef hos Sampension.

Hun forventer, at billedet vil tegne endnu lysere fremover, i takt med at kommende pensionister vil have sparet endnu mere op fra en endnu tidligere alder.

Der findes imidlertid også danskere, der ikke har en ekstra pensionsopsparing. Det gælder blandt andet selvstændige, der ikke har lagt penge til side, og dem, der har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid.

De er imidlertid bedre stillet end pensionister i mange andre lande, hvor de offentligt tildelte pensioner ofte er meget mindre.

Det forklarer Lars Andersen, der er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og som sad med i den seneste Pensionskommission.

- Vores system er bygget op på den måde, at man i kraft af både folkepension, ældrecheck og andre tiltag også er godt dækket ind som pensionist, selv om man ikke har så stor opsparing.

- Og det viste sig også, da vi undersøgte det nærmere i kommissionen, at den relative fattighed blandt danske pensionister ikke er særligt høj og endda er mindre end for de erhvervsaktive, siger Lars Andersen.

Eurobarometer-undersøgelsen er foretaget blandt 26.000 EU-borgere, hvoraf cirka 1000 af dem er danskere.

