Viaplay i store problemer vil opsige 25 procent af ansatte

Den svenske mediekoncern Viaplay Group, der kæmper med indtjeningen og har oplevet store kursfald, vil opsige 25 procent af sine ansatte.

Det fremgår af udtalelser fra selskabets topchef, Jørgen Madsen Lindemann, i forbindelse med selskabets halvårsregnskab og nye strategi torsdag.

For en uge siden oplyste Viaplay, at en gennemgang af forretningen havde vist "væsentligt svagere fremtidsudsigter for omsætning og indtjening for især de nordiske aktiviteter".

Det kommer blandt andet til at gå ud over ansatte.

- Vi har måttet tage en række øjeblikkelige beslutninger for vores selskabs fremtids skyld.

- Det betyder desværre, at vi må opsige 25 procent af de ansatte, siger han i skriftlige udtalelser.

Viaplay Group har over 1500 medarbejdere, fremgår det af selskabets hjemmeside.

Ifølge selskabet er det især faste omkostninger til indhold, der ikke modsvares af tilstrækkelig vækst eller besparelser. Det betyder, at selskabet taber penge.

I første halvår af 2023 havde selskabet et nettounderskud på 5,9 milliarder svenske kroner svarende til omkring 3,8 milliarder danske kroner, viser det netop offentliggjorte regnskab.

For resten af året venter selskabet også store udfordringer.

Det skyldes de "højere omkostninger ved originalt indhold, inflation i sportsrettigheder og negative valutaeffekter", udtaler topchefen.

Den nye strategi indeholder en række elementer. Et salg af hele koncernen kan også komme på tale.

Således gør topchefen opmærksom på, at der "udføres en omgående strategisk gennemgang af hele forretningen med henblik på at overveje alle muligheder".

De tæller "viderelicensering af indhold, frasalg af aktiver, kapitalindsprøjtninger eller et salg af hele koncernen".

Derudover vil selskabet i højere grad fokusere på "kerneforretningen" i de nordiske lande og Holland samt produktet Viaplay Select.

Viaplay driver både streamingtjenesten af samme navn og kanaler som TV3, TV3+ og TV3 Sport.

/ritzau/