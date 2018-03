Billedserie: Se de smukke billeder fra NASA

NASA har for nylig offentliggjort 12 nye billeder til Messier-kataloget, der byder på stjernehober, galakser og stjernetåger. Se et udvalg af de smukke billeder fra kataloget her

Charles Messier var en fransk astronom og kometjæger. I 1758 forvekslede han ved en fejl Krabbetågen med en komet, men opdagede, at objektet ikke bevægede sig over himlen, som kometer gør. For at andre astronomer ikke skulle begå den samme fejl, noterede han fundet. Det blev starten på Messier-kataloget, og ved sin død i 1817 havde Charles Messier noteret 103 ukendte fund i kataloget.

Siden da er Charles Messiers fund blevet identificeret som galakser, stjernehober og stjernetåger og Hubble-teleskopet, der blev taget i brug i 1990, har efterfølgende taget billeder af objekterne i Messier-kataloget. I sidste uge offentliggjorde NASA 12 nye billeder i kataloget.

I denne billedserie kan du se et udvalg af de smukke billeder fra Messier-kataloget.