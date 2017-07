Børn med smartphones får flere lus

Smartphones får børn til at stikke hovederne sammen, når de vil vise hinanden noget på telefonerne, eller når de skal tage en selfie.

Lus kan hverken hoppe, flyve eller svømme, men de kan nemt kravle fra én hovedbund til en anden, når hoveder støder sammen.



Og det gør skolebørns måske oftere, i takt med at flere af dem får en smartphone eller en tablet.



Konklusionen i et nyt studie er i hvert fald, at antallet af luseudbrud hos skolebørn er stigende hos dem, der har en smartphone. Det skriver den britiske avis The Telegraph, der referer en undersøgelse af over 200 skolebørn foretaget gennem spørgeskemaer af et hospital i Oxford.



Forskerne kunne se, at de børn, der brugte en smartphone eller en tablet, havde en dobbelt så høj risiko for at få lus:



29 ud af 98 børn, der ikke ejede en smartphone eller en tablet, fik lus – svarende til 29,5 procent.



65 ud af 104 børn med smartphone eller tablet fik lus – svarende til 62,5 procent.



Forskerne mener derfor, at elektronikken kan have en betydning, men man kan ikke være sikker.



»Vi siger ikke, at smartphones er skyld i, at børn får lus, men at der er et link. Så hvis der er et udbrud hjemme eller på skolen, kan man overveje, hvordan elektronik får børn til at samles – hvilket giver lusene mulighed for at sprede sig,« siger Matthew Gass til avisen.



Han er kommunikationsansvarlig ved The British Association of Dermatologists, der har udgivet studiet. Han fortsætter:



»Forebyggelse er altid den bedste kur – især hvis den anden mulige kur er ensbetydende med, at du skal flå i din stakkels datters hår med en tættekam eller sætte din lid til håndkøbsmedicin, som lusene til stadighed bliver mere resistente over for.«



Artiklen er resumeret af Videnskab.dk