Glemsomhed er tegn på en sund hjerne

Glemte nøgler, missede fødselsdagskort og regninger, der ikke blev betalt til tiden. Livet som glemsom er fyldt med problemer, men der er godt nyt til dem, der føler sig udfordret af hukommelsen.



Ifølge en ny rapport fra Toronto University i Canada kan glemsomhed nemlig være et tegn på, at man har en velfungerende hjerne.



Meningen med vores hukommelse er ikke at huske fakta, men at sortere ud, så kun den vigtige information lagres. Så bliver du ofte kaldt glemsom, kan det faktisk være, at du træffer klogere beslutninger.

Sådan lyder påstanden i hvert fald fra forskerne bag et nyt studie publiceret i tidsskriftet Neuron, skriver independent.co.uk.

»Det er vigtigt, at hjernen glemmer irrelevante detaljer og i stedet fokuserer på de faktorer, der hjælper dig med at træffe beslutninger i den virkelige verden,« siger medforfatter af studiet Blake Richards, professor på Toronto University, til independent.co.uk.



»Hvis du prøver at navigere, og din hjerne konstant konfronterer dig med forskellige modsatrettede minder, bliver det sværere for dig at træffe en velovervejet beslutning,« fortsætter han.



Hvilken form for information, der er 'god at glemme', afhænger af, hvor sandsynligt det er, at du får brug for informationen igen senere i dit liv.





For eksempel kan det være klogt af en kasseassistent i et supermarked at glemme de mange forskellige mennesker, vedkommende betjener hver dag. En barrista, der har sin egen kaffe-vogn kan derimod have gavn af at begynde at huske stamkunderne, siger forskerne.



Tidligere har der været fokuseret meget på evnen til at huske, men dette studie fremhæver det vigtige ved evnen til at glemme.



»Vi foreslår, at det er interaktionen mellem at huske og at glemme, der muliggør intelligent beslutningstagning i dynamiske, støjende omgivelser,« siger Blake Richards til independent.co.uk.



Artiklen er skrevet af Videnskab.dk