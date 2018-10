Mus af samme køn får levedygtige unger

Kinesiske forskere har parret hunmus og fået sunde unger, der selv kan få afkom

Mange dyr kan få afkom helt uden at bøvle med at skulle finde en partner. For eksempel kan vandrende pinde formere sig med sig selv, og regnorme med begge køn.

Vi pattedyr er dog nødt til at finde sammen mindst to og to. Og ikke nok med det, så skal vi også finde én af et andet køn.

Men nu er det lykkedes kinesiske forskere at parre mus af samme køn, skriver Videnskab.dk.

Det er før sket med hunmus, men det er første gang, at også to hanmus er blevet biologiske fædre til levende unger.

"Det er jo et teoretisk bevis for, at det også vil kunne lade sig gøre for mennesker en dag. Men vi skal ikke glemme, at mus er meget taknemmelige at arbejde med," siger Claus Yding, der er professor på Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet, og som ikke var en del af det nye studie.

Efter flere forsøg lykkedes det for det kinesiske forskerhold at ende ud med levedygtige unger, der selv kan få afkom, ved at kombinere kønsceller fra to hunmus.

Det lykkedes også at få unger fra to hanmus, men de overlevede kun i få dage.

For at få to mus af samme køn til at få unger, har forskerne taget fosterstamceller fra forældrene og ladet dem udvikle sig til kønsceller.

Forskerne satte kønscellerne ind i et æg, men før kønscellerne kunne finde sammen, var forskerne også nødt til at stoppe de gener, der normalt forhindrer, at to kønsceller af samme køn kan smelte sammen.

"Det er ikke en nem proces. Det har taget dem rigtig mange forsøg," siger Claus Yding.

"Vi kommer ikke udenom, at der skal bruges en rugemor."

Selvom forskerne gør store fremskridt, er vi stadig meget langt fra at kunne bruge en lignende teknik hos mennesker.

Men vil vi i fremtiden helt kunne fjerne behovet for køn, når det kommer til reproduktion?

Teknisk set er manden overflødig, fortæller Claus Yding.

"Vi kommer ikke udenom livmoderen. Hele processen skal foregå gennem en rugemor, så på den måde er hunkønnet og ægget nødvendigt," siger Claus Yding.

I dyreuniverset har flere insekter (f.eks. vandrende pinde) dog kun ét køn og er i stand til selv at reproducere sig. Det betyder, at mens ét insekt kan blive til ti, tager det minimum to mennesker at få ti børn - altså, et regnestykke, hvor insekterne kan formere sig dobbelt så hurtigt som os.

Men der er (mindst) én fordel ved at have sex.

"Det er mangfoldigheden. Vi mennesker har mange flere kombinationsmuligheder og derfor kan vi bedre tilpasse os forandringer," fortæller Claus Yding.

Så selvom den vandrende pind kan formere sig hurtigere, så er de også mere sårbare over for forandringer - som for eksempel sygdomme eller ændringer i vores miljø.