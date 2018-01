Professor: De store idéer er fremtidens vigtigste viden

I 2030 kan robotter overtage 800 millioner jobs. Erhvervsmanden Jack Ma mener, at skoler i fremtiden derfor bør undervise børn i fag som tro, etik og omsorg, hvor teknologi aldrig kan indhente os. Dansk professor er enig i, at tiden med udenadslære er forbi

De videnstunge fag skal erstattes af bløde og unikke fag som etik, tro, kunst, musik og omsorg. Kun på den måde kan nutidens børn konkurrere med fremtidens robotter.

Sådan sagde den kinesiske erhvervsmand Jack Ma på sidste uges World Economic Forum i den schweiziske by Davos, hvor statsoverhoveder og erhvervsledere mødtes for at diskutere verdens økonomiske fremtid.

Betyder det, at undervisningen i Danmark bør ændres, så Danmarks børn kan konkurrere med robotter i fremtiden?

Professor i pædagogisk sociologi Jens Rasmussen mener allerede, at tiden med udenadslære i de danske skoler er forbi. Han påpeger dog, at viden er vigtig for at kunne forstå "de store ideer" i skolens fag.

Ifølge erhvervsmand Jack Ma vil børn komme til at tænke på præcis samme måde som maskiner og robotter, hvis skoler bliver ved med at undervise i viden. Er du enig?

”Jeg mener, at det er lidt mere nuanceret end som så, men jeg er ikke uenig. Jeg vil sige, at elever i Danmark ikke belønnes for det, de ved, men for det, de kan gøre med det, de ved. Det er ikke nok bare at have fagenes viden, men det er vigtigt at have viden.

Pointen om, at søgemaskinerne kan finde alt, er jo rigtig. Men mennesker kan kun finde frem til den viden, hvis de ved, hvad de skal søge efter, så det forudsætter nogen viden. Det er ikke sådan, at viden går på pension med de her fremtidsudsigter. Spørgsmålet er, hvilken viden, det er vigtigt at have med sig fra skolen, og der taler man meget om big ideas.”

Kan du forklare, hvad big ideas er?

”Det er, at få fat i de store ideer i faget og de væsentlige begreber. Det er ikke at lære et fag fra ende til anden. Jeg er derfor enig med Jack Ma i, at den tid hvor undervisere lærer børn fagenes viden fra ende til anden, er forbi.”

Hvis man lærer børnene big ideas, hvad kan de så bruge det til i fremtiden?

”For overhovedet at kunne lære noget, må man vide noget. Man kan simpelthen ikke lære noget nyt, hvis man ikke kan forbinde det med noget, man allerede kender. Derfor er det bedre at lære væsentlige nøglebegreber inden for fagene.”

Hvordan står det til med undervisningen i de såkaldt bløde værdier i Danmark i 2018?

”Kunst ligger jo i billedkunst-faget, og det har helt sit eget fagområde og fag. Når det gælder det, du kalder bløde værdier, så ligger de derfor allerede som mål i alle skolens fag her i Danmark. Ligesom der er mål for etiske aspekter i alle fag.”

Jack Ma siger også, at tro er vigtigt at have på skoleskemaet. Hvorfor?

”I den danske folkeskole er der faget kristendomskundskab, som er et fag, hvor der er et mål om at kunne de store religioner og livsanskuelser. I den danske folkeskole ville man næppe bruge ordet tro om en fagbeskrivelse, for danske politikere mener ikke, at faget skal være missionerende. Det er et videns- og færdighedsfag ligesom alle andre fag - så må børn selv danne sig deres tros- og livsanskuelse.”

Tror du, at de bløde fag får større betydning i fremtiden, end de har nu?

”Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at alle fag bliver ved med at have stor betydning, men jeg tror dog, at tværfaglighed kommer til at få endnu større betydning, end det har i dag. Således at man for eksempel, når man arbejder med naturvidenskab, også har øje for etiske, kunstneriske eller innovative aspekter. Det vil også kunne gøre samspillet med maskiner og robotter mere frugtbart.”

Erhvervsmanden Jack Ma er grundlægger af og formand for den kinesiske virksomhed Alibaba, der er en online markedsplads ligesom eBay og Amazon.