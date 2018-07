Sygehuse overholder ikke aftale om at hjælpe kræftpatienter videre

Patienter får ikke den hjælp, de har krav på, til at komme videre i livet efter en opslidende kræftbehandling

Mange patienter bliver ikke ordentligt informeret om senfølger og rehabilitering, mens de er i kræftbehandling.

Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet, skriver Videnskab.dk.

"Det er virkelig ærgerligt. Patienterne har krav på at få at vide, at der findes noget, som kan hjælpe dem videre til et liv med færre symptomer og bivirkninger," siger Charlotte Handberg, der forsker i rehabilitering og er ekstern lektor på Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed.

Ifølge den seks år gamle såkaldte sundhedsaftale skal en sygeplejerske eller en læge på hospitalet lave en vurdering af, hvilke behov den enkelte patient har for at få hjælp og derefter henvise patienten til det rette tilbud.

Til formålet er lavet et særligt skema, hvor patienterne kan krydse af, om de har brug for hjælp eksempelvis med kostomlægning, børnepasning, økonomi, psykiske problemer eller fysiske belastninger.

Men sygehusene bruger ikke skemaet som aftalt, viser Charlotte Handbergs forskning: Kun 89 ud af 703 potentielle patienter på to hæmatologiske afdelinger i Region Midtjylland fik lavet en såkaldt behovsvurdering, mens de var indlagt, viser en stikprøve, hun lavede over en fem måneders periode som en del af et større forskningsprojekt.

Charlotte Handbergs øvrige forskning peger på, at manglende tid, prioriteringer og hensynet til bestemte patientgrupper er medvirkende til, at rehabiliteringen ofte ikke kommer med i behandlingen.

Sygeplejerskerne siger, at de i forvejen har travlt. De har en arbejdskultur, hvor det er svært at finde tiden til at vurdere patienternes behov for at komme i rehabilitering og sende dem videre til det rigtige tilbud.

Og sygeplejerskerne vurderer, at nogle patienter er for unge, for gamle, for svage eller for udsatte, og at de ikke vil belaste dem med at skulle udfylde et skema.

I Region Midtjylland, hvor Charlotte Handberg har lavet sin undersøgelse, erkender sundhedsdirektør Christian Bohl, at det halter med at overholde den del af sundhedsaftalen fra 2012, som handler om rehabilitering:

"I henhold til sundhedsaftalen skal alle kræftpatienter have lavet en plan for rehabilitering, inden de bliver udskrevet. Det har vi gjort vores hospitaler opmærksomme på, men vi er godt klar over, at der er nogle barrierer, som gør, at ikke alle patienter får vurderet deres behov," siger Christian Boel.

En grund er, at nogle patienter ikke mener, at de har behov for rehabilitering, mens de er indlagt, siger han.

Sundhedsstyrelsen er i øjeblikket i gang med at lægge sidste hånd på et nyt forløbsprogram for kræftpatienter.

Ifølge styrelsen skal den nye forløbsplan tage højde for de problemer, der har vist sig at være, blandt andet i forbindelse med rehabilitering.