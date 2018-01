67 år og mor igen: Verdens ældste vilde fugl får unger

En albatros på 67 år yngler igen. Men i virkeligheden er det mennesket, der er usædvanligt, når det stopper med at få børn tidligt

Albatrossen Wisdom har lagt æg i en imponerende alder af 67 år.

Det skriver U. S. Fish and Wildlife Service (USFWS), ifølge Videnskab.dk.

Marine National Monument i Stillehavet tæt ved Hawaii, USA.

Hun blev ringmærket i 1956 og har siden opfostret mellem 30 og 35 unger. Hun anslås at være 67 år gammel.

I sig selv er det da også imponerende, at Wisdom har nået den alder, hun har, i det fri. Hun er den ældste vilde fugl, man kender til.

Den 13. december 2017 kunne USFWS-medarbejdere så bekræfte, at Wisdom og hendes mage, Akeakamai, rugede på et nyt æg.

Dyr får unger hele livet

Her på redaktionen undrede vi os: Hvordan kan en albatros blive ved med at yngle så længe, når mennesker normalt ikke kan?

Så vi tog kontakt til nogle fagkyndige.

"Det er os (menneskene, red.), der er anderledes, ikke albatrossen,"fortæller dyrlæge i København Zoo og adjungeret professor ved Københavns Universitet Mads Frost Bertelsen til Videnskab.dk.

Ifølge dyrlægen reproducerer langt de fleste dyr hele livet.

Ud fra et biologisk synspunkt er der nemlig ikke nogen grund til at leve videre, når man ikke kan reproducere længere, fortæller han.

"Det med at gå rundt uden at få unger ses kun i sjældne tilfælde, hvor de gamle hunner har en social funktion i gruppen,"siger Mads Frost Bertelsen.

At dyr holder op med at reproducere, ligesom mennesket, ses hos enkelte hvaler, men er ellers meget usædvanligt.

Bedsteforældreeffekten

Mænd kan i princippet reproducere hele livet, men kvinder stopper.

Rent teknisk handler det om, at æggestokken begynder at løbe tør for æg og efterhånden holder op med at reagere på de hormonelle signaler fra hypofysen, som er en hormonproducerende kirtel i hjernen.

Det er det, der kaldes menopause eller overgangsalderen.

Menopausen indtræffer som regel hos kvinder, når de er omkring 50 år, fortæller Mads Frost Bertelsen.

Hvorfor mennesket holder op med at være i stand til at reproducere så tidligt i livet – lidt over halvvejs – er også lidt af et biologisk mysterium.

En forklaring er ifølge Tobias Wang, professor ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, det, der kaldes bedsteforældreeffekten.

"Fordi vi er sociale og har familiestrukturer, kan det godt betalesig for en kvinde at være i live. Hun kan gøre noget godt for børnebørnene. Fordi de bærer hendes egne gener, er det en måde at beskytte de gener. Men der er ikke meget bevis for den teori,"siger Tobias Wang.