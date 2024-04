Tiltalt for psykiaterdrab bliver kaldt tikkende bombe

Den 66-årige psykiater Mariann Stenberg skulle lige til at hente sin frokost sammen med en kollega på Retspsykiatrisk Ambulatorium på Brøndbyøstervej, da en 41-årig mand gik ind i afdelingens café.

Han gik hen til psykiateren og ville tilsyneladende tale med hende. Det fortæller en berørt kvinde, som var til stede 21. juli, da den 66-årige psykiater blev dræbt.

- Det ser ud til, at han tager hånden ned i bukselommen, fordi der flyver en masse pakker ud med piller, siger vidnet i Retten i Glostrup.

Vidnet husker det, som om manden hurtigt trak en kniv, som han stak den 66-årige kvinde ned med.

Hun beskriver det som, at den tiltalte huggede med kniven.

Den 41-årige mand nægter sig skyldig i anklagerne mod sig, fordi han er utilregnelig.

Han er også tiltalt for drabsforsøg mod vidnet. Det mislykkedes, da hun undveg og derfor kun blev ramt af knivstik i armen.

De to kvinder var ikke de eneste, som blev ramt af knivstik. En mandlig ansat blev også alvorligt såret. Han ville ifølge anklageskriftet ikke have overlevet uden akut lægehjælp.

Han beskriver i retten den tiltalte mand som "en tikkende bombe".

Specialanklager Peter Rask spørger, om den tiltalte virkede opsat på at slå psykiateren ihjel.

- Ja, det var han 100 procent, svarer vidnet.

Ud over drabet og to drabsforsøg drejer sagen mod den 41-årige mand sig også om to andre overfald, et voldtægtsforsøg og flere tilfælde af trusler.

Den tiltalte gik til behandling på den psykiatriske afdeling, fordi han tidligere er idømt en behandlingsdom.

Ifølge vidnet kendte afdelingen ikke til flere af sagerne. Han nævner et overfald på en togstation i Albertslund.

Sagen fortsætter fredag, hvor der ventes dom.

Anklagemyndigheden mener, at den tiltalte mand skal dømmes til en anbringelse på den særlige sikrede psykiatriske afdeling - Sikringen - i Slagelse.

/ritzau/