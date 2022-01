Vidne: Terrortiltalt ødelagde kors på skakbrik

Ifølge indberetninger fra fængselspersonale i Enner Mark Fængsel var der flere tegn på radikalisering hos en 23-årig terrortiltalt.

Det drejer sig bandt andet om en episode, hvor den terrortiltalte ødelagde en skakbrik, fordi der på toppen af brikken var et kors, fortæller en enhedsleder i Enner Mark Fængsel, som tirsdag er indkaldt som vidne i en terrorsag.

- Vi har pligt til at indberette, hvis vi ser noget, der minder om radikalisering, siger enhedslederen i retssal 27 i Københavns Byret.

Han har på baggrund af beretninger fra fængselspersonalet lavet en indberetning til Politiets Efterretningstjeneste (PET) omhandlende tegn på radikalisering hos den 23-årige terrortiltalte.

Ifølge enhedslederen var der også en episode, hvor den tiltalte var utilfreds med, at der blev afspillet en bestemt slags musik. Han var også modstander af, at der på et værksted i fængslet blev hængt billeder op af letpåklædte kvinder.

Den tiltalte er sammen med to andre - en anden 23-årig mand og en 40-årig kvinde - tiltalt for forsøg på terror. Anklagemyndigheden mener, at de planlagde angreb enten et sted i Danmark eller i udlandet.

Ud over at være tiltalt for forsøg på terror og for at have finansieret en terrorvirksomhed, er den 40-årige kvinde anklaget for at have fremmet en terrorvirksomhed ved at have hjulpet flere personer, der var tilknyttet Islamisk Stat.

Tirsdag bliver et andet vidne også afhørt. Vidnet, som tidligere har været sigtet i sagen, forklarer, at hun så den 40-årige tiltalte som en slags mentor og mor.

Den tiltalte lærte hende blandt andet at recitere koranen korrekt.

- Hun var ikke radikaliseret, siger vidnet om den tiltalte kvinde.

Under en telefonsamtale mellem de to i 2020 kom de ind på angreb udført i Vesten, og her gjorde den tiltalte det meget klart, at hun ikke går med tanker om selv at udføre noget lignende.

- Jeg er for fornuftig til at gøre sådan nogle ting, siger den tiltalte i samtalen.

Dertil svarer vidnet i telefonen:

- Vi lader andre om at gøre det.

Det er tirsdag under retsmødet også kommet frem, at den tiltalte kvinde og en anden tiltalt gerne vil forklare sig for første gang. Den sidste tiltalte har allerede udtalt sig retten.

Dommen ventes i slutningen af januar.

/ritzau/