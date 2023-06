Vidner beskriver Mia som fuld og flirtende den morgen hun forsvandt

Beruset, flirtende og med fuld fart på.

Sådan lyder beskrivelsen af Mia Skadhauge Stevn fra nogle af de personer, der så hende i Aalborgs natteliv, inden hun forsvandt om morgenen 6. februar 2022.

Det er anklageren, der på den tredje retsdag i sagen har indkaldt en håndfuld vidner for at høre beretninger fra nogle af de sidste, der så den 22-årige sygeplejestuderende.

En gæst på en bar forklarer, at Mia var i godt humør og forsøgte at lokke ham ud på dansegulvet.

Han beskriver hende som energisk og flirtende og husker, at hun forsøgte at kysse ham for at få ham med ud at danse.

Men hun var også tydeligt beruset, husker en anden gæst.

- Hun svajede fra side til side, når hun gik, og man kunne godt se, der var kommet alkohol indenbords, lyder det.

En kvindelig gæst på en anden beværtning mener, at den unge kvinde var "meget beruset".

Hun forklarer, at Mia i beruselse stødte ind i hende på vej ud af en dør og spildte en drink ud over hende.

Bestyreren af stedet forklarer i retten, at den 22-årige ikke var tilfreds med, at hun måtte forlade stedet klokken 5.40, da stedet lukkede.

Dørmanden måtte efterfølgende vise hende ud, forklarer han.

Når graden af beruselse spiller en rolle i sagen, hænger det angiveligt sammen med anklagen mod en 37-årig mand for drab, voldtægt og partering.

Ifølge anklageskriftet var Mia Skadhauge Stevn "betydeligt påvirket af alkohol" og ude af stand til at samtykke til at indgå en seksuel relation til den tiltalte.

Den 37-årige har en helt anden udlægning. Han har forklaret, at han samlede Mia op foran Vesterbro i Aalborg.

Han har beskrevet Mia Skadhauge Stevn som jokende, drilsk og flirtende, da han i sin mørke VW Golf samlede hende op efter byturen.

Den tiltalte har forklaret, at Mia frivilligt indgik i et seksuelt forhold med ham og blandt andet masturberede ham undervejs i bilen.

Han har også forklaret, at de begge ønskede at have sex. Derfor kørte han bilen til et skovområde ved Hammer Bakker.

Her gik planen dog helt galt, da den unge kvinde ifølge den tiltalte faldt i skovbunden.

Det endte ifølge den tiltalte fatalt for kvinden, der døde af sine kvæstelser i bilen på vej til sygehuset.

Den tiltalte har erkendt at have parteret liget og hævder, at det skete i panik, og fordi han "gik i sort".

Manden nægter sig skyldig i anklagerne om voldtægt og drab.

/ritzau/