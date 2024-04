Vidner kalder tiltalt for drab på psykiater aggressiv og truende

Flere voldsomme episoder gik forud for drabet på en 66-årig psykiater i juli 2023.

Det er kommet frem ved Retten i Glostrup tirsdag, hvor i alt seks vidner fortæller om de episoder med trusler og vold, som den 41-årige drabstiltalte mand også er tiltalt for, og som fandt sted før drabet.

- Han virkede enormt aggressiv, ophidset, vred og truende, siger et kvindeligt vidne om trusler, som manden angiveligt kom med på Rigshospitalet i Glostrup i 2021.

Ifølge vidnet og en af hendes kolleger var manden tilsyneladende vred over, at vidnet tyggede tyggegummi.

Den sag var der allerede udarbejdet et anklageskrift for, og sagen lå og ventede ved Retten i Glostrup, da drabet skete.

Ifølge Jyllands-Posten var lange ventetider grunden til, at sagen ikke havde været for retten.

Manden er også tiltalt for to voldelige overfald, trusler med kniv mod en kioskansat og et voldtægtsforsøg op til drabet.

En af dem, som angiveligt blev overfaldet, fortæller i retten, at den tiltalte bad hende og hendes veninder om at holde op med at kigge på ham.

Ifølge vidnet så hun nærmest ikke manden, før han tog fat om hendes hals og skubbede hende op mod en væg.

- Det efterlader ingen mærker, men jeg har følelsen af hans hånd bagefter, da han har givet slip, forklarer hun.

Det femte vidne i rækken er fra gruppen af veninder. Hun fortæller, hvordan veninderne gik ind i kiosken for at undgå den tiltalte.

Vidnet blev bange, da hun fik at vide af den ansatte i kiosken, at den tiltalte havde en kniv.

- Nu begynder jeg at hyle, fordi jeg blev bange for, at jeg aldrig skulle se mine børn igen, siger kvinden tirsdag i retten.

Flere af vidnerne fortæller, at de opfattede manden som psykisk syg.

Den 41-årige mand nægter sig skyldig.

Hans forsvarer, Luise Høj, henviser til, at han er utilregnelig. Manden erkender nogle af de faktiske forhold.

Hvorvidt den tiltalte selv vil give forklaring, står tirsdag ikke klart. Som tiltalt kan han vælge at lade være.

Anklagemyndigheden vil kræve den tiltalte dømt til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse - også kendt som Sikringen - hvis han findes skyldig.

Sagen fortsætter onsdag.

Sidste dag er fredag, hvor der også ventes dom.

