Vikar anmeldt for at kigge i 1022 personers oplysninger

En vikar i hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune mistænkes for at have misbrugt sit login til at kigge i 1022 personers personlige oplysninger.

Vikaren mistænkes også for at have stjålet medicin fra borgere.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Sagen er ifølge mediet blevet anmeldt til politiet, og kommunen har været i kontakt med borgere, der skulle have fået stjålet medicin.

Sagen begyndte at rulle, efter at en borger, som fik hjemmepleje, anmeldte, at der var blevet stjålet medicin fra vedkommendes bolig. Det fik kommunen til at se nærmere på, hvem der havde haft adgang til borgerens sag.

Her kunne kommunen se, at den tidligere vikar havde haft stor aktivitet i journalen, skriver Sjællandske Nyheder.

Efter det fulgte et grundigere tjek af, hvor vikaren havde logget ind. Her blev det konstateret, at vedkommende havde set på 1022 borgeres sager, som ikke burde være tilgået.

Den pågældende var ansat i kommunens hjemmeplejen i februar i år, men frem til midten af juni havde personen adgang til kommunens omsorgssystem, fremgår det.

Lyngby-Taarbæk Kommune skriver til Sjællandske Medier, at der har været et databrud, siden den tidligere vikar har haft adgang til systemet efter endt ansættelse.

Ifølge kommunen har den tidligere vikar med systemet haft adgang til borgeres oplysninger såsom navn, cpr-nummer, adresse og helbredsoplysninger.

/ritzau/