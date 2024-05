Vikarer nægter at have givet unge piller på en sikret institution

Fire vikarer nægter sig skyldige i en sag om grov forsømmelsespligt i arbejdet på en sikret institution.

Det er kommet frem ved Retten i Holbæk mandag, der er sagens første retsdag.

De nu tidligere vikarer på den sikrede institution Bakkegården er tiltalt for grov pligtforsømmelse ved blandt andet at lade de unge anvende ulovlige mobiltelefoner og ryge inden døre.

En er også tiltalt for at tage piller sammen med to af de varetægtsfængslede på stedet, hvor to andre vikarer ikke greb ind.

Alle fire tiltalte, der er i alderen 20 til 27 år, nægter sig skyldige, oplyser deres respektive forsvarere i retten.

De tiltalte har taget plads bag deres forsvarere i retslokalet i Holbæk.

Alle fire følger opmærksomt med, mens anklager Agnes Møller gennemgår anklageskriftet.

Efter gennemgangen viser anklageren forskellige overvågningsvideoer fra institutionen.

- Det er vigtigt at få video på banen fra starten, da det er et centralt bevis, fastslår hun.

På en af videoerne, der er tidskodet til natten til den 25. juli 2022, kan man se to unge varetægtsfængslede i blå shorts og bare maver, der taler med de tiltalte i et køkken på Bakkegården.

Noget skifter hænder flere gange og ender i munden på en af de unge varetægtsfængslede. Der bliver skyllet efter med et glas vand.

Der bliver også vist en video, der ifølge anklageren viser de tiltalte, der ser igennem fingre med, at de unge varetægtsfængslede ryger og bruger en mobiltelefon.

Efter afspilningen af overvågningsvideoerne er det de tiltaltes tur til at forklare sig.

Den ene tiltalte nægter at have udleveret piller, det beroligende lægemiddel tramadol, til de indsatte unge. Han troede, at det, der blev taget, var Panodil, forklarer han.

Han forklarer videre, at han fik jobbet på Bakkegården gennem et vikarbureau uden nogensinde at have haft med børn eller unge at gøre.

En anden tiltalt forklarer, at de slet ikke blev lært op på stedet, og at man ikke fik udleveret en personalehåndbog som vikar på institutionen.

Dog er der dele af de tiltaltes forklaring, der har fortabt sig lidt i hukommelsen.

- Det er to år siden, jeg kan ikke huske det, lyder det flere gange.

Men det står klart i de tiltaltes forklaringer, at de påstår at have gjort det fastansatte personale og ledelsen opmærksomme på, at de unge var svære at styre, og at ingen herefter gjorde noget.

Bakkegården er et landsdækkende sikret børn og ungehjem, og et kompetencecenter for unge mentalt retarderede med kriminel adfærd.

Bakkegården drives under Region Sjælland.

Retsdagen genoptages efter en frokostpause mandag med resterende tiltaltes forklaringer samt vidneforklaringer.

/ritzau/