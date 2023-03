Vikarer sigtes for at indsmugle piller til unge indsatte

Fire bortviste vikarer fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland er blevet sigtet for grov pligtforsømmelse.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Politiken. Avisen har tidligere afdækket, hvordan unge vikarer smuglede piller og hash ind til unge indsatte.

Vikarerne er sigtet for grov pligtforsømmelse, for uretmæssigt efter straffelovens bestemmelser at medbringe mobiltelefoner på en sikret afdeling og for overtrædelse af lægemiddelloven ved at have medbragt receptpligtig medicin.

Midt- og Vestsjællands Politi fortsætter efterforskningen af sagen. Derfor kommer der til at gå et stykke tid endnu, før der tages stilling til, om der skal rejses en tiltale og indledes en retssag imod dem.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvordan vikarerne forholder sig til sigtelsen, skriver Politiken.

Sigtelserne rejses, mere end syv måneder efter at vikarerne ifølge en overvågningsvideo indsmuglede stoffer i pilleform og mobiltelefoner ind til varetægtsfængslede under 18 år.

De unge varetægtsfængslede må ikke frit bruge mobiltelefoner på grund af risikoen for, at de kan påvirke vidner eller medsigtede. De må heller ikke havde adgang til stoffer som hash eller piller. Psykofarmaka skal være bag lås og slå.

Ifølge Politiken kaster sagen ifølge flere eksperter lys over en generel problemstilling om, hvordan vikarpersonale uden uddannelse bliver brugt til at passe på nogle af landets mest krævende og udsatte unge.

Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil ifølge avisen igangsætte et arbejde, der skal munde ud i konkrete standarder for, hvem der skal arbejde på institutioner, der rummer nogle af samfundets mest udsatte borgere.

