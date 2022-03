Virksomheder får bøder for salg af ulovlige værnemidler

Sidste år blev 32 erhvervsdrivende politianmeldt for salg af ulovlige værnemidler. De første to har fået bøde.

To danske virksomheder har overtrådt reglerne for salg af personlige værnemidler og skal betale bøder på henholdsvis 50.000 og 75.000 kroner.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

De to virksomheder blev sammen med en række andre sidste år politianmeldt af styrelsen for at have solgt ulovlige personlige værnemidler på det danske marked.

Ifølge styrelsens juridiske chef, Stine Pedersen, betød coronapandemien, at man i særlig høj grad kontrollerede personlige værnemidler.

I 2020 og 2021 kom styrelsen på uanmeldt besøg 267 gange for at kontrollere de solgte varer. Kontrollen fandt 93 overtrædelser med mangelfuld mærkning og manglende dokumentation af testcertifikater.

- Det er ikke i orden, at man har solgt produkter der ikke har været i orden, siger Stine Pedersen.

Efterfølgende politianmeldte Sikkerhedsstyrelsen 32 erhvervsdrivende, hvoraf to virksomhederne nu har modtaget bøder.

Ifølge Stine Pedersen har styrelsen lavet bødeindstillinger på alle de 32 politianmeldte.

- Det er blot de to første, der er endeligt afgjort, siger hun.

Det er altså forventeligt, at der er flere af virksomhederne, der i den nærmeste fremtid vil modtage bøder.

- Jeg håber på, at vores indstillinger bliver fulgt. Og jeg regner med, at flere får bøder, siger den juridiske chef.

- Det skal ikke kunne betale sig at springe over, hvor gærdet er lavest, og sælge ansigtsmasker eller andre personlige værnemidler uden at kunne dokumentere deres virkning eller sikkerhed, siger hun.

/ritzau/