Virksomheder får to måneder ekstra til skatteindberetninger

Danske virksomheder får knap to måneder ekstra til at indberette deres oplysninger til Skattestyrelsen.

Det skyldes, at nogle af dem oplever udfordringer med it-systemet, i forbindelse med at det årlige oplysningsskema skal indsendes.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

- Sammen med vores it-leverandør og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har vi brugt mange ressourcer på at bringe systemet op på det rette niveau, siger selskabsskattedirektør i Skattestyrelsen, Kenneth Joensen.

- Vi har da også set løbende forbedringer de seneste uger, men systemet yder fortsat ikke tilfredsstillende.

- Så for at give selskaberne rimelige vilkår har vi besluttet at give dem længere tid til at indsende oplysninger til os, lyder det.

Den oprindelige frist var 30. juni. Nu har virksomhederne indtil 25. august.

Den nye frist gælder kun for de selskaber, der følger kalenderåret med udløb den 31. december.

/ritzau/